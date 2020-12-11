Son dakika haberi... ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti

11.12.2020 11:07
Son dakika haberi... ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti, System.String[]

Son dakika haberi... ABD ordusu, Güney Kore'deki 12 askeri bölgeyi ev sahibi ülkeye iade etti.

ABD ordusu, Güney Kore'deki 12 askeri bölgeyi ev sahibi ülkeye iade etti.

Güney Kore haber ajansı YONHAP'ın haberine göre, iki ülke yetkilileri, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) başkent Seul'deki Yongsan garnizonunun bazı bölümlerinin olduğu askeri bölgeleri devretmesi konusunda anlaştı.

USFK'nin karargahının olduğu Yongsan garnizonundan iki arsanın yanı sıra başkent Seul'deki Camp Kim Kışlası ile 4 askeri bölgenin, Daegu şehrindeki Camp Walker helikopter pistinin, Hanam şehrindeki golf sahasının, Pohang kentinde ABD Deniz Piyadeleri'nin kullandığı üssün ve Taebaek şehrindeki atış talimi alanının Güney Kore'ye iade edilmesine karar verildi.

Taraflar, üslerin tavsiyesi ve çevre temizliğinin maliyetlerinin paylaşılması ve izlenecek prosedürler konusunda anlaşmaya vardı.

1950-1953'teki Kore Savaşı'nda ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) koalisyonu tarafından desteklenen Güney Kore'de halen 28 bin 500 Amerikan askeri görev yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Seul, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti - Son Dakika


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