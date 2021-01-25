Son dakika haberi! ABD Adalet Bakanlığı, Başkanlık seçimleri hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD Adalet Bakanlığı, Başkanlık seçimleri hakkında soruşturma başlattı

25.01.2021 22:22
Son dakika haberi! ABD Adalet Bakanlığı, Başkanlık seçimleri hakkında soruşturma başlattı, System.String[]

Son dakika haberler... ABD Adalet Bakanlığı Denetleme Dairesi Başkanı Michael E. Horowitz, ABD Başmüfettişliği'nin (OIG) eski veya görevine devam eden herhangi bir Adalet Bakanlığı (DOJ) memurunun geçen sene yapılan Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışıp çalışmadığını belirlemek için...

ABD Adalet Bakanlığı Denetleme Dairesi Başkanı Michael E. Horowitz, ABD Başmüfettişliği'nin (OIG) eski veya görevine devam eden herhangi bir Adalet Bakanlığı (DOJ) memurunun geçen sene yapılan Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışıp çalışmadığını belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD'de geçtiğimiz sene yapılan Başkanlık seçimlerinin ardından ABD Adalet Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Adalet Bakanlığı Denetleme Dairesi Başkanı Michael E. Horowitz yaptığı açıklamada, ABD Başmüfettişliği'nin görevine devam eden ve görevden ayrılan DOJ memurları hakkında soruşturma başlattığını ifade etti. Horowitz, OIG tarafından yürütülen soruşturmada DOJ memurları tarafından Başkanlık seçimleri sonuçlarını değiştirmeye yönelik yolsuzluk yapılıp yapılmadığının araştırılacağını belirtti. Açıklamasında soruşturmanın ayrıntılarına da değinen Horowitz, "OIG, eski veya halen görevde olan DOJ memurlarının 2020 yılı ABD Başkanlık seçimi sonuçlarını uygunsuz bir şekilde değiştirme girişiminde bulunup bulunmadığı hakkında soruşturma başlatmakta. OIG'nin eski ve halen görevde olan DOJ memurlarını soruşturma hakkı bulunmakta. OIG'nin hakları, diğer devlet yetkilileri hakkında iddiaları kapsamamakta" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "OIG, bu açıklamayı DOJ politikasına uygun olarak uygun bir kurumun iddiaları araştırdığına dair kamuoyuna güven vermek için yapıyor. OIG politikasına uygun olarak soruşturma tamamlanana kadar soruşturma hakkında daha fazla yorum yapmayacağız. Soruşturmamız sonuçlandığında bulgularımızı ilgili yasalara, DOJ ve OIG politikalarına uygun olarak kamuya açıklamak için olağan sürecimize devam edeceğiz" denildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde hile yapıldığını öne sürmüş ve birçok eyalette seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Trump'ın itirazları ilgili mahkemeler tarafından reddedilmişti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD Adalet Bakanlığı, Başkanlık seçimleri hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Evin oğlu Onyekuru Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı Rıdvan Dilmen: İrfan Can Marsilya'ya gitmek istiyor Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun Başörtülü personele ayrımcı ifadeler kullanan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'ye ceza Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Arıza dizisine bomba transfer! Nursel Köse kadroya dahil oldu Arıza dizisine bomba transfer! Nursel Köse kadroya dahil oldu         
22:15
G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı         
21:52
Brezilya'da katliam gibi kaza: 21 ölü, 33 yaralı Brezilya'da katliam gibi kaza: 21 ölü, 33 yaralı         
21:46
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı         
21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı         
19:22
TikTok videosu çektiği sırada tren çarpan fenomen, hayatını kaybetti TikTok videosu çektiği sırada tren çarpan fenomen, hayatını kaybetti         
16:52
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 22:31:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! ABD Adalet Bakanlığı, Başkanlık seçimleri hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei