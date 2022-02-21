Üye Girişi
Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında

21.02.2022 19:50

Son dakika haberlerine göre Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması sonrası ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen ilave askerler için Rzeszow kasabasına askeri üs oluşturuldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması sonrası ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen ilave askerler için Rzeszow kasabasına askeri üs oluşturuldu.

Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında
Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında
Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında Son dakika haber | ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında Son dakika haber | ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Ukrayna, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:26 Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi
19:15 Pekin Olimpiyatları'nda inanılmaz olay! Yarışan bir kayakçının cinsel organı dondu
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardin'i yeni aşka yelken açtı!
18:19 Cem Yılmaz, kendisine yollanan Bill Gates imzalı e-maili paylaştı: Her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
18:15 Maltepe'de "Kursa gideceğim" diyerek kayıplara karışmıştı! Erkek arkadaşının kaçırdığı 14 yaşındaki genç kız bulundu
18:13 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüse yakalandı
18:12 Yaptığı yanlış enflasyon hesabı çok konuşulmuştu! AK Partili isim konuya açıklık getirmek isterken kafaları daha da karıştırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 19:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement