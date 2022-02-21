Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında
21.02.2022 19:50
Son dakika haberlerine göre Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması sonrası ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen ilave askerler için Rzeszow kasabasına askeri üs oluşturuldu.
Son dakika haberi... ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında Son dakika haber | ABD askerleri Polonya-Ukrayna sınırında
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması sonrası ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen ilave askerler için Rzeszow kasabasına askeri üs oluşturuldu.