Son dakika haberi... ABD basını: NATO liderleri gelecek hafta Brüksel'de görüşmeyi değerlendiriyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... ABD basını: NATO liderleri gelecek hafta Brüksel'de görüşmeyi değerlendiriyor

15.03.2022 16:34
Son dakika haberi... ABD basını: NATO liderleri gelecek hafta Brüksel'de görüşmeyi değerlendiriyor

Son dakika haberleri: Amerikan basını, NATO liderlerinin gelecek hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle toplanmayı değerlendirdiğini yazdı.

Amerikan basını, NATO liderlerinin gelecek hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya- Ukrayna savaşı gündemiyle toplanmayı değerlendirdiğini yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek günlerde Avrupa'ya gitme planı olduğunu öne süren Amerikan basınından yeni bir iddia geldi.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Biden'ın 23 Mart Çarşamba günü Brüksel'de NATO liderleri ile Ukrayna-Rusya savaşı gündemiyle bir araya gelmek için Avrupa'ya seyahat etmesi gündemde.

Kaynaklar, bu toplantının hala değerlendirme aşamasında olduğunu ve nihai kararın henüz verilmediğini aktardı.

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Ukrayna, Brüksel, Belçika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD basını: NATO liderleri gelecek hafta Brüksel'de görüşmeyi değerlendiriyor - Son Dakika


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