ABD Başkanı Trump'dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk açıklama - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump COVID-19 nedeni ile tedavi gördüğü Walter Reeds Hastanesi'nden açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump COVID-19 nedeni ile tedavi gördüğü Walter Reeds Hastanesi'nden açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda "Buraya geldiğimde çok iyi değildim. Şimdi çok daha iyiyim, hepimiz daha iyi olmam için çalışıyoruz" dedi. Trump seçimlere yönelik de "Geri dönmem lazım çünkü ABD'yi tekrar harika bir yer yapmalıyım" dedi.

Seçim kampanyasının çok iyi gittiğini iddia eden Trump başladığı gibi kampanyayı harika bir şekilde bitirmek istediğini söylerken "Bir şey oldu ve bu olan sadece bana değil dünyada milyonlarca insanın başına geldi. Sadece ABD değil tüm Dünya'da savaşılıyor" dedi. Trump salgını yeneceklerini belirtirken kendisine uygulanan ve yakında ortaya çıkacak tedavi yöntemlerinin mucize olduğunu belirtti.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hastalığının nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceklerini belirten Trump, özellikle parti gözetmeksizin ABD'de ve ardından dünya liderlerince kendisine yapılan desteğe ve gönderilen mesajlara teşekkür etti.

Beyaz Saray'da kalıp köşesinde sakince oturarak hastalıktan korunabileceğini ve böyle bir fırsatı olduğunu söyleyen Trump "Ancak bunu yapamam, Açık olmalıyım Burası ABD. Burası dünyadaki en büyük ve güçlü ülke. Bir odada kapalı güvende kalıp, ne olacaksa olsun diyemezdim" dedi. Bir lider olarak problemlerle karşılaşmak zorunda olduğunu belirten Trump, "odada oturarak büyük bir lider olamazsınız" dedi.

Melanie Trump'ın da sağlığının yerinde olduğunu belirten Trump, kendisinden daha genç olan eşinin virüs konusundaki bilgiler dahilinde istatiksel olarak risk grubunda olmadığını ifade etti. - WASHINGTON

ABD Başkanı Trump'dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk açıklama
ABD Başkanı Trump'dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk açıklama
ABD Başkanı Trump'dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk açıklama
ABD Başkanı Trump'dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk açıklama

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 02:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump'dan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk açıklama - Son Dakika

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