Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump'tan 'Kazanacağız' mesajı
10.11.2020 17:22
Son dakika habere göre ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçime dair ilerleme kaydedildiğini ve kazanacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçime dair ilerleme kaydedildiğini ve kazanacaklarını söyledi.
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ve resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı mağlup olan Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından 2020 Başkanlık seçimlerine dair açıklama yaptı. Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Sonuçları haftaya gelmeye başlayacak. Amerikayı Yeniden Harika Yap. Kazanacağız" paylaşımında bulundu
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