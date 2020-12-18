Son dakika haberi: ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak
18.12.2020 21:59
Son dakika gelişmesine göre NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.
NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.
Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in Kovid-19 aşısı olacaklarını duyurdu.
Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.
Son Dakika GS TV spikerleri Karagümrük'ün son dakikadaki golü sonrası yıkıldı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu 'Sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür korona vakası görülmüyor Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir