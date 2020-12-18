Son dakika haberi: ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak

18.12.2020 21:59
Son dakika haberi: ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.

Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in Kovid-19 aşısı olacaklarını duyurdu.

Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kamala Harris, Joe Biden, Pazartesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak - Son Dakika


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