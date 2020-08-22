Son dakika haberi! ABD, darbeden sonra Mali'yle askeri iş birliğini durdurdu - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD, darbeden sonra Mali'yle askeri iş birliğini durdurdu

Son dakika gündem haberi: ABD, Mali'de cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın devrilmesiyle sonuçlanan darbe sonrası, bu ülkeyle askeri iş birliklerini askıya aldı.

Son dakika haberi! ABD, darbeden sonra Mali'yle askeri iş birliğini durdurdu, System.String[]

ABD, Mali'de cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın devrilmesiyle sonuçlanan darbe sonrası, bu ülkeyle askeri iş birliklerini askıya aldı.

ABD'nin Afrika Sahel Özel Temsilcisi J. Peter Pham, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mali ordusuyla yapılan düzenli eğitimlerin ve orduya desteğin bölgedeki durum netleşene kadar durdurulduğunu söyledi.

Pham, olayların, hükümete doğrudan desteğin kesilmesine neden olacak bir darbe şeklinde tanımlanıp tanımlanamayacağına yasal bir incelemeden sonra karar verileceğini söyledi.

ABD, Mali'de, askerlere düzenli olarak eğitim veriyor, Fransa'nın Barkhane operasyonu için de istihbarat paylaşımı yapıyordu.

Darbeci askerlerden bazılarının da ABD tarafından eğitildiği ortaya çıkmıştı.

Binlerce kişi sokaklara döküldü

Mali'nin başkenti Bamako'da dün muhalefet tarafından halka ve orduya teşekkür mitingine binlerce kişi katılmıştı.

Mayıstan bu yana Keita'nın istifası için çağrıda bulunan muhalefet platformu M5 RFP'in organize ettiği gösteride, muhalif liderlerin yanı sıra darbeci askerler de konuşma yapmıştı.

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Cephesi'nin (CNSP) önemli isimlerinden ve darbeyi komuta eden isim olarak bilinen Malick Diaw halkı selamladı, CNSP sözcüsü İsmael Wague de halka kendilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etmişti.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.?

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını belirterek, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını dile getirmişti.?

CNSP'ye darbecilerin komutanı Assimi Goita'nın liderlik yaptığı duyurulmuştu.

Geçiş süreci

Darbe gecesi en uygun zamanda seçim sözü veren askeri cunta ise geçiş dönemine ilişkin bir yol haritası yayınlamıştı.

CNSP'den yapılan açıklamada, 6 asker, 18 sivilden oluşan 24 üyeli bir Geçiş Konseyi oluşturulacağı ve konseyin 9 ay görev yapacağı belirtilmişti.

Konsey üyeleri tarafından bir başbakan seçileceği kaydedilen açıklamada, 15 bakandan oluşan sınırlandırılmış ulusal birlik hükümetinin de kurulacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Açıklamada, nisanda genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra bir referandum yapılacağı kaydedilmişti.

Bu planın duyurulmasından hemen sonra CNSP Sözcüsü Wague, France24 kanalına yaptığı açıklamada, geçiş dönemine liderlik edecek ismin sivil ya da asker olabileceğini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 14:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD, darbeden sonra Mali'yle askeri iş birliğini durdurdu - Son Dakika
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