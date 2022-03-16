Son dakika haberi | ABD'de 13 ve 22 yaşındaki iki genci öldüren polisler suçlanmayacak - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD'de 13 ve 22 yaşındaki iki genci öldüren polisler suçlanmayacak

16.03.2022 03:48
Son dakika haberi | ABD'de 13 ve 22 yaşındaki iki genci öldüren polisler suçlanmayacak

Son dakika gelişmesine göre NEW ABD'de, 13 yaşındaki Adam Toledo ve 22 yaşındaki Anthony Alvarez'i, takip sırasında vurarak ölümüne sebep olan polis memurlarının suçlanmayacağı açıklandı.

NEW ABD'de, 13 yaşındaki Adam Toledo ve 22 yaşındaki Anthony Alvarez'i, takip sırasında vurarak ölümüne sebep olan polis memurlarının suçlanmayacağı açıklandı.

Eyalet Savcısı Kim Foxx, yaptığı basın açıklamasında, Chicago polis memurlarının, Toledo ve Alvarez'in, 2021'de ölümcül şekilde vurulmasıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalmayacaklarını belirtti.

Foxx, her iki şüphelinin de vurulmadan önce silahının olduğunu gösteren kayıtları seyrettiğini, ölümlerde memurları suçlamak için yeterli kanıtın olmadığını söyledi.

Savcı Foxx, Alvarez'in vurularak öldürülmesinde memurları eleştirdi ve kendilerini tehlikeye atan durumu kendilerinin oluşturduğunu vurgulayarak, "Özellikle Bay Alvarez'in hayatını kaybettiği durumla ilgili kendimize sormalıyız, bu çabaya değdi mi?" ifadesini kullandı.

Kim Foxx, açıklama öncesinde, hayatını kaybeden gençlerin aileleriyle bir araya geldiğini belirtirken, Alvarez ailesinin kararlarla ilgili "açık bir şekilde hayal kırıklığı yaşadığını" ve memurlarının takip tekniği konusunda "birçok soru" yönelttiğini kaydetti.

Foxx, her iki olayda da memurların ateş ettikleri anda kendi hayatlarından endişe ettiklerini, ancak bu olaylarda Chicago Polis Departmanı'nın takip politikası hakkında "derin endişelerinin" olduğunu sözlerine ekledi.

Chicago'da, geçen yıl Adam Toledo ve Anthony Alvarez, iki farklı olayın takibi sırasında "ellerinde silah olduğu gerekçesiyle" polis kurşunuyla öldürülmüştü.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Chicago, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD'de 13 ve 22 yaşındaki iki genci öldüren polisler suçlanmayacak - Son Dakika


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