Son dakika haberi | ABD'de, 2021'de en az 100 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD'de, 2021'de en az 100 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü

11.05.2022 20:28
Son dakika haberi | ABD'de, 2021'de en az 100 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü

Son dakika haberi: NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) açıkladığı bilgilere göre, ülkede 2021'de aşırı dozda uyuşturucu kullanımı yüzünden 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) açıkladığı bilgilere göre, ülkede 2021'de aşırı dozda uyuşturucu kullanımı yüzünden 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

CDC'ye bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NHSC) verilerine göre, 2021'de ülke genelinde aşırı doz uyuşturucu alımı nedeniyle gerçekleşen ölümler bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 100 binin üstüne çıktı.

NHSC, aşırı doz ölümlerinin rekor seviyede artmasını Kovid-19 salgını döneminde hastanelerdeki yoğunluk yüzünden tedaviye erişimin zorlaşmasına, sosyal izolasyon ve uyuşturucu özelliğe sahip ilaçların arzının çok fazla artmasına bağladı.

Yetkililer, söz konusu ölümlerin 80 binden fazlasının ağrı kesici özelliğe sahip opioid, morfinden 100 kat daha güçlü bir ilaç olan fentanil de dahil olmak üzere benzeri hapları kullanmaktan kaynaklandığına dikkati çekti.

Ayrıca veriler, 2021'de aşırı dozdan uyuşturucu ölümlerinin bir önceki yıla göre yüzde 75 artışla en fazla Alaska eyaletinde yaşandığını ortaya koydu.

CDC'ye bağlı kurum, aşırı dozdan ölümlerin, Kovid-19 salgınının ABD'de etkili olduğu ilk yıl olan 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığı bilgisini paylaşmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD'de, 2021'de en az 100 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü - Son Dakika


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