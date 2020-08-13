ABD'nin California, Oregon ve Colorado eyaletlerinde devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Çıkan yangında toplamda yaklaşık 3 bin kilometre karelik alan kül oldu.

ABD'nin California, Oregon ve Colorado eyaletlerinde devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Yangınların devam ettiği bazı bölgelerde tahliyelere başlandı ve yetkiller yangınların henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti. Yaz aylarını yaşayan ABD'de kaydedilen yüksek sıcaklıkların, yangınları beslediği açıklandı. Çıkan yangında toplamda yaklaşık 3 bin kilometre karelik alan kül olduğu bildirildi.