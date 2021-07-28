ABD'de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı düzenleyen zanlıya müebbet - Son Dakika

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde 3 ayrı masaj salonuna düzenlenen ve çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı saldırıların faili Robert Aaron Long, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinin Cherokee ilçesinde 3 farklı masaj salonuna peş peşe gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin soruşturmada sona yaklaşıldı. Çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının 22 yaşındaki faili Robert Aaron Long, çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etti. Long, Cherokee ilçesindeki saldırıda 4 kişiyi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Long'un Fulton ilçesindeki masaj salonuna yönelik saldırısı ile ilgili dava devam ederken, hala idam cezası riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ağustos ayında diğer 4 kurbanla bağlantılı olarak cinayet suçlaması ile yargılanacak olan Long'a yöneltilen suçlamalar arasında nefret ve yerel terör de bulunuyor.

Öte yandan Long, saldırıyı "ırksal" nedenlerle değil, "cinsel tutkuları" nedeniyle işlemiş olabileceğini ifade etmişti.

SALDIRIDA NELER YAŞANDI

İlk olarak eyaletin Cherokee ilçesindeki bir masaj salonuna giren silahlı saldırganın, etrafa ateş açtığı bildirilmişti. Cherokee County Şerif Ofisi Sözcüsü Yüzbaşı Jay Baker, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, hayatını kaybedenlerden 2'sinin Asya kökenli olmak üzere 3 kadın, diğerinin ise erkek olduğunu ifade etmişti.

İlk saldırıdan kısa süre sonra ise Atlanta kent merkezinde polis, soygun ihbarı üzerine geldiği başka bir masaj salonunda 3 kadının cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Açıklamada, "Olay mahallinde bulunan 3 kadının silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi" bilgisi paylaşılmıştı. İkinci saldırının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunun polis, bu sırada sokağın karşısındaki başka bir masaj salonundan saldırı ihbarı almış ve burada da 1 kadının uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. İkinci ve üçüncü saldırıda hayatını kaybeden kadınların da Asya kökenli olduğu bildirilmişti.

Güvenlik kamerasına ait görüntülerini inceleyen polis müfettişleri, masaj salonlarından birinin yakınındaki bir şüphelinin fotoğraflarını yayınlamış ve kısa süre sonra 3 saldırının da faili olduğuna inanılan 22 yaşındaki Long'un gözaltına alındığı duyurulmuştu. Sözcü Baker, müfettişlerin Long'un 3 farklı masaj salonuna yönelik silahlı saldırıları gerçekleştiren şahıs olduğundan "son derece emin" olduklarını ifade etmişti.

(İHA)