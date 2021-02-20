Son dakika haberi! ABD'de askeri uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD'de askeri uçak düştü: 2 ölü
20.02.2021 13:11
Son dakika haberler: ABD'nin Alabama eyaletinde T-38 tipi askeri uçağın havaalanına iniş sırasında düşmesi sonucu 1 Japon Hava Kuvvetleri teğmeni ve 1 ABD Hava Kuvvetleri eğitim pilotu hayatını kaybetti.
ABD'nin Alabama eyaletinde T-38 tipi askeri uçağın havaalanına iniş sırasında düşmesi sonucu 1 Japon Hava Kuvvetleri teğmeni ve 1 ABD Hava Kuvvetleri eğitim pilotu hayatını kaybetti.
ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Montgomery havaalanında bir askeri uçak inişe geçtiği sırada düştü. Japonya Hava Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, T-38 tipi askeri uçağında bulunan 1 Japon Hava Kuvvetleri teğmeninin ve 1 ABD Hava Kuvvetleri eğitim pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi. Teğmenin ABD Hava Kuvvetleri müfredatında savaş pilotu olmak için manevra ve diğer gerekli eğitimleri almakta olduğunu ifade etti.
Japonya Hava Savunma Kuvvetleri, hayatını kaybeden 2 kişinin isimlerini açıklamazken, yaşanan olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. - ALABAMA
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