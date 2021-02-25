Son dakika haberi | ABD'de barbeküde mangal yapan kişinin yaşadığı zor anlar kamerada

ABD'de mangalın ateşini kuvvetlendirmek için barbeküye yanıcı madde döken kişi, ölümden döndü. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Batesville şehrinde 27 yaşındaki Jawan Brown'ın mangal keyfi kabusa döndü. Brown mangalın ateşini kuvvetlendirmek için barbeküye yanıcı madde döktü. Barbeküden alevler yükseldi. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, Brown'ın yanıcı sıvıyı barbeküye dökmesiyle birlikte alevlerin aniden yükseldiği ve Brown'ın yere düştüğü görüldü. Olayda Brown'ın yara almadığı ifade edildi.

"GÜLMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIM"

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Brown, "Yerden kalktığımda kimsenin görmediğinden emin olmaya çalışıyordum ancak kameranın orda olduğunu unutmuşum. Daha sonra kamerada bunu gördüğümde gülmekten başka bir şey yapamadım. Videoyu günde 5-6 kez izliyorum" ifadelerini kullandı.