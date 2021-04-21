ABD'de bir polis şiddeti daha: 16 yaşındaki bir siyahi kız öldürüldü - Son Dakika

ABD'nin Ohio eyaletinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 16 yaşındaki siyahi Amerikalı Makiyah Bryant'a 4 el ateş ederek, öldürdü.

ABD'de Minnesota eyaletinde polis tarafından öldürülen George Floyd olayı gündemdeki yerini korurken, ülkeden siyahilere yönelik şiddet haberlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant, polis tarafından vurularak öldürüldü.

KAVGA İHBARINA GELEN POLİS 4 EL ATEŞ ETTİ

The Columbus Dispatch adlı yerel medyada çıkan habere göre, bir bıçaklı saldırı ihbarı alan polis, olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki Bryant'ın üzerine 4 el ateş etti. Yerel medya, olayda ağır yaralanan Bryant'ın hastanedeki tedavisi sırasında hayatını kaybettiğini aktardı.

OLAY ANI POLİSİN VÜCUT KAMERASINDA

Columbus Kamu Güvenliği Dairesi, 16 yaşındaki Makiyah Bryant'ın vurularak öldürülmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Columbus Kamu Güvenliği Dairesi basın toplantısı sırasında Bryant'ı öldüren polisin olaya ilişkin vücut kamerasına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, birkaç kişi arasında arbede yaşandığı görülürken, polisin Bryant'a ateş ettiği anlar yer alıyor.

"EN KISA SÜREDE AYDINLATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther, "Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz. Polisin vücut kamerası görüntüleri var. Olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak için çalışıyoruz. Soruşturma bürosu, tüm silahlı saldırılarda olduğu gibi olay yerinde bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Elimizdeki bilgileri kullanılabilir olur olmaz paylaşacağız. Vatandaşlardan sakin kalmalarını ve büronun verileri toplamasına izin vermelerini istiyorum" ifadelerine yer verdi.