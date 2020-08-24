ABD'nin Wisconsin eyaletinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından vurularak ağır yaralanmasının ardından çıkan protestolarda onlarca araç ateşe verildi.

ABD'de polis şiddetine karşı protestolar yeniden alevlendi. Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde polis aile içi şiddet ihbarı üzerine geldiği adreste siyahi Jacob Blake isimli vatandaşı vurarak ağır yaralamıştı. Görgü tanıkları Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ifade etmişti. Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntülerde polisin Blake'e çocuklarının gözü önünde 7 el ateş ettiği görülmüştü. Polisin siyahi Blake'i vurduğu anların sosyal medyada yayılmasının ardından yüzlerce kişi sokaklara dökülmüş, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kent genelinde ve Kenosha polis merkezi yakınlarında bir araya gelen göstericiler polis şiddetini protesto ederek, "Geri adım atmayacağız" sloganı attı. Göstericiler, protestolar sırasında onlarca aracı ateşe verdi. Çok sayıda polis ekibi kamu binalarını korumak için görevlendirilirken, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Öte yandan ağır yaralanan Blake'in, Milwaukee kentindeki Froedtert Hastanesine kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. - WISCONSIN