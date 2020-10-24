Son dakika haberi... ABD'de bu çocuğu konuşuyor: Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti - Son Dakika

ABD'nin Utah eyaletinde koronavirüs salgını sebebiyle evde tek kalan 2 yaşındaki Theo Brady, yalnızlığını insan iskeletiyle gideriyor.

ABD, Utah eyaletinde koronavirüs salgını sebebiyle evde tek kalan 2 yaşındaki Theo Brady'u konuşuyor. Annesi ve babası işe gittiği sırada evinde bakıcıyla kalan ve arkadaşsız kalan Brady, ailesiyle dışarı çıktığı sırada bir mağazadan insan iskeleti satın aldı. Brady'in evde yalnız kaldığı zamanlarda oyun arkadaşı olarak bir insan iskeletini tercih eti. Theo'nun annesi Abigail Brady konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanırım biraz yalnız kaldı. Yalnızlığını bu insan iskeletiyle gideriyor. Herkalde bu benim arkadaşım olabilir diye düşünüyor. Her yere onunla gidiyor. Evimizin bir parçası haline geldi' dedi.

- Abd