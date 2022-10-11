Son dakika haberi | ABD'de cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed 22 yıl sonra özgür - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | ABD'de cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed 22 yıl sonra özgür

11.10.2022 20:15
Son dakika haberi | ABD'de cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed 22 yıl sonra özgür

Son dakika 3. sayfa haberi... ABD'nin Maryland eyaletinde 1999 yılında kız arkadaşını öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen ve 22 yıl sonra hakkındaki davanın yeniden görülmesine karar verilen 42 yaşındaki Adnan Syed hakkındaki tüm suçlamalar savcılar tarafından düşürüldü.

ABD'nin Maryland eyaletinde 1999 yılında kız arkadaşını öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen ve 22 yıl sonra hakkındaki davanın yeniden görülmesine karar verilen 42 yaşındaki Adnan Syed hakkındaki tüm suçlamalar savcılar tarafından düşürüldü.

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore kentinde 1999 yılında 18 yaşındaki kız arkadaşı Hae Min Lee'yi öldürdüğü gerekçesi ile 2000 yılında ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü. Syed'in avukatı Erica Suter yaptığı açıklamada, "Sonunda Adnan Syed özgür bir adam" ifadelerini kullanarak, Syed'in masum olduğunu ve işlemediği bir suçtan dolayı yıllarca hapis yattığına dikkat çekti.

Savcıların, 1 yıl süren yeniden soruşturma aşamasında Lee cinayetinde iki muhtemel şüphelinin daha olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Baltimore Bölge Hakimi Melissa Phinn, soruşturmayı yürüten savcıların talebini dikkate almış, 20 Eylül'de Syed hakkındaki hükmün "hak ve adalet adına" bozulmasına, ev hapsine alınmasına ve davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Syed'in tüm temyiz başvuruları reddedilmişti

Hapse girdiğinde 19 yaşında olan Syed, her zaman masum olduğunu ve kız arkadaşı Lee öldürmediğini iddia etmiş ve son 20 yılda yaptığı tüm temyiz başvuruları reddedilmişti.

Savcılar, kilit bir tanığın ve cinayeti araştıran dedektifin güvenilmez olduğuna karar vermişti

Savcılar soruşturmalarını tamamlamalarının ardından mahkemeye, 42 yaşında olan Syed'in masum olduğunu iddia etmediklerini, ancak artık "mahkumiyetin bütünlüğüne" güvenmediklerini ve Syed'in en azından yeniden yargılanması gerektiğini ifade etmişlerdi. İsimlerini vermedikleri iki muhtemel şüpheli hakkında yeni bilgiler bulduklarını söyleyen savcılar, söz konusu şüphelilerin kimliklerinin polis tarafından bilindiğini ve ancak kanunun gerektirdiği şekilde mahkemeye açıklanmadığını aktarmıştı. Savcılar, kilit bir tanığın ve cinayeti araştıran dedektifin güvenilmez olduğuna karar vermiş, Syed'in cep telefonu verilerine dair şüphe uyandıran yeni bilgiler bulduklarını aktarmışlardı.

Cinayet podcast haline getirilmişti

Chicago merkezli radyo istasyonu WBEZ tarafından üretilen "Seri" adlı podcast ile 2014 yılında söz konusu dava dünya çapında dikkatleri üzerine çekmişti. Podcastin bölümleri dinleyiciler tarafından 340 milyondan fazla kez indirilmişti.

Öte yandan Woodlawn Lisesi'nde okuyan Lee'nin cesedi Baltimore'daki Leakin Park'ta gömülü halde bulunmuştu. - MARYLAND

YORUMLAR
500
ABD'de 23 yıl hapis yatan Müslüman mahkum hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü ABD'de 23 yıl hapis yatan Müslüman mahkum hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü Senato'dan Türkiye adımı: Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeler çıkarıldı Senato'dan Türkiye adımı: Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeler çıkarıldı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baltimore, Maryland, Mahkum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | ABD'de cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed 22 yıl sonra özgür - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 02:43:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | ABD'de cinayetten ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed 22 yıl sonra özgür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement