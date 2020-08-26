Son dakika haberi! ABD'de devam eden yangınların haftalarca sürebileceğinden endişe ediliyor - Son Dakika

ABD'de devam eden yangınların haftalarca sürebileceğinden endişe ediliyor

Beril SÖNMEZ, (DHA) - ABD'nin California eyaletinde farklı bölgelerde devam eden yangınlar, söndürlemiyor. Meteoroloji ve iklim uzmanları, hava şartlarının ve iklim değişikliğinin yangınlara zemin hazırladığını ifade ederek yangınların haftalarca devam edeceğinden endişe duyduklarını açıkladı. California valisi Gavin Newsom, ulusa seslenerek 'Şu anda zor durumdayız' çağrısı yaptı.

California eyaletinin çeşitli yerlerinde devam eden orman yangınları, orman bölgelerin yanı sıra şehirleri, kasabaları ve kırsal bölgeleri de etkiledi. Binlerce kişi yaz sıcakları ve koronavirüs salgını ortasında evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Körfez bölgesi boyunca atmosfer, duman ve kül tabakasıyla kaplanarak havanın kalitesini düşürdü.

VALİ ULUSA YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Nadir görülen şimşek fırtınası ve sıcak rüzgarlı hava tarafından körüklenen yangınlar, Sierra Nevada, güney Kaliforniya ve San Francisco'nun kuzey, doğu ve güney bölgelerine hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri birçok yerde aniden ortaya çıkan yangınlara müdahale ederken yorgun düştü ve Vali Gavin Newsom, personel ve ekipman desteği isteyerek ulusal seslendi: "Şu anda zor durumdayız."

YANGINLARIN NEDENİ NEDİR?

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nden iklim bilimci Daniel Swain, aşırı hava koşullarının bir araya gelerek yangın için uygun zemin hazırladığını belirtti. Swain yangınlarının sebebini açıklarken, ilk olarak eyalet genelinde rekor kıran ve devam eden bir sıcaklık dalgasının geldiğini ifade etti. Daniel Swain, hava sıcaklıkları bazı yerlerde 54 dereceyi geçtiğini ve evlerini soğutmak isteyen milyonlarca kişinin klimasının elektrik şebekesini zorlaması sebebiyle yirmi yılda ilk kez elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

İklim bilimci Swain, 'Pasifik Okyanusu'ndaki tropikal bir fırtına, eyaleti üç gün süren ve 10.800'den fazla kez çakan nadir bir yıldırım fırtınasını tetikledi. Bu yıldırım fırtınası bölgede küçük yangınları ateşledi. Havadaki nemin düşmesiyle rüzgarlar başladı ve yangınlar büyüdü' ifadelerini kullandı.