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Son dakika haberi... ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polisin yargılanması için jüri seçimi yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polisin yargılanması için jüri seçimi yapıldı

21.01.2022 18:57
Son dakika haberi... ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polisin yargılanması için jüri seçimi yapıldı

Son dakika haberleri... NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polis memurunun yargılanması için jüri seçimi tamamlandı.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polis memurunun yargılanması için jüri seçimi tamamlandı.

Bir günde seçilen 12'si asıl 6'si yedek 18 jüri üyesinin neredeyse tamamının beyaz olduğu belirtildi.

Mahkeme jüri üyeleriyle ilgili detay paylaşmayı reddederken, Associated Press asil ve yedek grubun içinde sadece birer Asya kökenli üye bulunduğunu yazdı.

Davaya bakacak federal yargıç Paul Magnuson, federal yasaların eyalet kanunlarından farklı olduğuna işaret ederek, yargılamanın din, ırk veya etnik kökenle kesinlikle bir ilgisi olmadığını savundu ve üyelerin Derek Chauvin davasından etkilenmemeleri gerektiğini vurguladı.

Derek Chauvin'in davası için yapılan jüri seçimi iki hafta sürmüş, seçilen üyelerin yarısı beyazken diğer yarısı siyahi ve Asya kökenli üyelerden oluşmuştu.

Hükümet yetkisi altında hareket ederken Floyd'un anayasal haklarını ihlal etmek suçlamasıyla yargılanacak eski polis memurları Thomas Lane beyaz, J. Kueng siyahi ve Tou Thao da Asya kökenli etnik gruplara ait bulunuyor.

Lane, Kueng ve Thao, Chauvin'e, Floyd'un ensesine ölümcül şekilde basarken gerekli müdahaleyi yapmamaktan ve Floyd'un tıbbi ihtiyaçlarına kasıtlı olarak kayıtsız kalmaktan haftaya hakim karşısına çıkacak.

Ayrıca 3 eski polis hakkında eyalet tarafından yönlendirilen "cinayet ve adam öldürmeye yardım ve yataklık etme" suçlamaları bulunuyor. Bu davanın görülmesine 13 Haziran'da başlanması bekleniyor.

George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polisin yargılanması için jüri seçimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polisin yargılanması için jüri seçimi yapıldı - Son Dakika
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