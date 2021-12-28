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Son dakika haberi! ABD'de ıslahevinde hayatını kaybeden siyahi gencin öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD'de ıslahevinde hayatını kaybeden siyahi gencin öldürüldüğü ortaya çıktı

28.12.2021 10:19
Son dakika haberi! ABD'de ıslahevinde hayatını kaybeden siyahi gencin öldürüldüğü ortaya çıktı

Son dakika haberi... ABD'nin Kansas eyaletindeki bir ıslahevinde kalan siyahi gencin, maruz kaldığı şiddet sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Kansas eyaletindeki bir ıslahevinde kalan siyahi gencin, maruz kaldığı şiddet sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Kansas'ın Sedgwick bölgesindeki ıslahevinde kalan 17 yaşındaki siyahi Cedric Lofton, personelle girdiği arbededen sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adli tıp yetkililerinin hazırladığı otopsi raporunda, gencin ölümünün cinayet olduğu belirtildi.

Islahevi yetkilileri, Lofton'un hayati tehlike arz edecek yaralanmalara maruz kalmadığını iddia etmişti.

Otopsi raporunda, şiddet kurbanı Lofton'un karnının üzerine yatırılarak kelepçelendikten sonra nefesinin kesildiği ve kalbinin durduğu belirtildi.

Lofton, 24 Eylül'de ıslahevindeki personelle tartıştıktan sonra kelepçelenerek bir süre gözaltında tutulmuştu.

Yaşanan arbedede aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan genç, iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Lofton'un ailesini temsil eden insan hakları avukatı Andrew Stroth, "Aile evladını ve kardeşini kaybetti, bu trajik ve gerekçesiz bir ölüm. Aile, cinayetle ilgili cevaplar aramaya ve tüm yasal yollara başvurmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Lofton'u darbeden, kimlikleri açıklanmayan personelin ücretli idari izne çıkarıldıkları aktarıldı.

Sedgwick Bölge Savcısı Marc Bennet, ofisinin diğer yetkili birimlerle davayı ve otopsi raporunu incelediklerini açıkladı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cedric, Otopsi, Kansas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD'de ıslahevinde hayatını kaybeden siyahi gencin öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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