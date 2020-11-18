Son dakika haberleri | (NEW HAMPSHIRE)- ABD'de Kahraman Polis, 2 Kişiyi ve 1 Köpeği Yangından Kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri | (NEW HAMPSHIRE)- ABD'de Kahraman Polis, 2 Kişiyi ve 1 Köpeği Yangından Kurtardı

18.11.2020 15:20

Gelen son dakika haberine göre - ABD'de kahraman polis, 2 kişiyi ve 1 köpeği yangından kurtardı ABD'de polis memuru Carson Howard, kendi güvenliğini hiçe sayarak alevler içindeki eve girdi 2 kişi ile bir köpeğin hayatını kurtardı.

- ABD'de kahraman polis, 2 kişiyi ve 1 köpeği yangından kurtardı

NEW HAMPSHIRE - ABD'de polis memuru Carson Howard, kendi güvenliğini hiçe sayarak alevler içindeki eve girdi 2 kişi ile bir köpeğin hayatını kurtardı.

ABD'nin New Hampshire eyaletine bağlı Conway'de bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine görevlendirilen polis memuru Carson Howard, alevler içinde kalan evdekileri kurtarmak için canını düşünmedi. Yangın devam ederken girdiği evden 2 kişiyi ve 1 köpeği kurtaran polis memurunun kahramanlığı, başına taktığı kasktaki kamera sayesinde kayıt altına alındı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, ev yangını ihbarı alarak olay yerine gelen Howard'ın yanan binaya doğru koştuğu görülüyor. Polis memuru, içeriden ses geldiğini duyunca kendi güvenliğini bir an bile düşünmeden yangın devam ederken eve giriyor. Kahraman polis evde mahsur kalan 2 kişiyi ve köpeği zarar görmeden evden çıkarmayı başarıyor.

Conway Polis Departmanı, Howard'ın görüntülerini, "Polis memuru Howard, kendi güvenliğini bir an bile düşünmeden alevler içinde kalmış eve koştu. 2 kişiyi ve köpeklerini güvenli bir yere götürdü. O, özverinin ve 'rozetin arkasındaki kalp atışı'nın harika bir örneği" notu eşliğinde sosyal medyada paylaştı.

Son dakika haberleri | (NEW HAMPSHIRE)- ABD'de Kahraman Polis, 2 Kişiyi ve 1 Köpeği Yangından Kurtardı
Son dakika haberleri | (NEW HAMPSHIRE)- ABD'de Kahraman Polis, 2 Kişiyi ve 1 Köpeği Yangından Kurtardı
Son dakika haberleri | (NEW HAMPSHIRE)- ABD'de Kahraman Polis, 2 Kişiyi ve 1 Köpeği Yangından Kurtardı
Son dakika haberleri | (NEW HAMPSHIRE)- ABD'de Kahraman Polis, 2 Kişiyi ve 1 Köpeği Yangından Kurtardı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | (NEW HAMPSHIRE)- ABD'de Kahraman Polis, 2 Kişiyi ve 1 Köpeği Yangından Kurtardı - Son Dakika


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