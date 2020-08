Son dakika haberi... ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 172 bin 630'a yükseldi - Son Dakika

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 172 bin 630'a yükseldi.

ABD, Covid-19 salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 172 bin 630'a yükseldi, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 5 milyon 531 bin 237'ye ulaştı.

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet sıralamasında birinci konumda olan Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 231'e, vaka sayısı ise 621 bin 625'e ulaştı. İkinci sıradaki Florida'da vaka sayısı 569 bin 637, ölü sayısı 9 bin 351'e yükseldi. Florida'nın ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Teksas'ta vaka sayısı 556 bin 969 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 896'ya ulaştı. New York eyaletinde vaka sayısı 454 bin 939'a ölü sayısı 32 bin 901'e yükseldi. Georgia'da eyaletinde Covid-19 vaka sayısı 235 bin 168'e yükselirken, 4 bin 669 kişi hayatını kaybetti. IIIinois'da vaka sayısı 205 bin 851 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 937'ye yükseldi. New Jersey eyaletinde vaka sayısı 192 bin 813'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 988'e yükseldi. Arizona'da vaka sayısı 192 bin 654'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 992 olarak açıklandı. Kuzey Karolina eyaletinde vaka sayısı 144 bin 642'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 346'ya yükseldi. Louisiana eyaletinde vaka sayısı 136 bin 737 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 433 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 2 milyon 904 bin 237 kişinin iyileşerek çeşitli hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

(Hasan Çelik/İHA)