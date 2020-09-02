Son dakika haberi... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 188 bin 973'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 bin 973'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 188 bin 973 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 260 bin 612 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 497 bin 984 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.