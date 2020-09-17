Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 201 bini geçti

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 bin 435'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 201 bin 435 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 831 bin 330 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 120 bin 230 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.