Son dakika haberi | ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi
30.10.2020 19:10
Son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 234 bin 345'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 234 bin 345 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 221 bin 781 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 986 bin 53 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
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