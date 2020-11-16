Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 251 bin 945'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 251 bin 945'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 251 bin 945 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 11 milyon 377 bin 111 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 938 bin 502 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 186 bin 664 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.