Son dakika haberi: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 308 bin 91'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 308 bin 91'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 308 bin 91 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 16 milyon 943 bin 897 kişiye ulaştı. Ülkede, 9 milyon 877 bin 836 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 757 bin 970 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.