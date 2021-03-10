Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 527 bin 720'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 527 bin 720'ye yükseldi

10.03.2021 18:09
Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 527 bin 720'ye yükseldi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1799 artarak 527 bin 720'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1799 artarak 527 bin 720'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 50 bin 951 artarak 29 milyon 97 bin 68'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1799 artarak 527 bin 720'ye ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 607 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 704 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 952 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 54 bin 628 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 481 ile New York ve 45 bin 582 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 262 binden fazla vakayla Hindistan ve 11 milyon 122 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 158 binin, Brezilya'da da 268 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 93 milyon 692 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 61 milyon 88 binden fazla kişiye ilk doz, 32 milyon 102 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, California, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 527 bin 720'ye yükseldi - Son Dakika


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