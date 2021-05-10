Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bin 756'ya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bin 756'ya yükseldi

10.05.2021 16:59
Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bin 756'ya yükseldi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 239 artarak 581 bin 756'ya çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 239 artarak 581 bin 756'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 21 bin 557 artarak 32 milyon 708 bin 348'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 239 artarak 581 bin 756'ya çıktı.

California 3 milyon 758 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 914 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 269 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 314 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 688 ve Texas'ta 50 bin 643 olarak kayıtlara geçti.

114 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 152 milyondan fazla kişiye ilk doz, 114 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 22 milyon 662 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 184 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 422 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 246 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Teksas, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bin 756'ya yükseldi - Son Dakika


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