Son dakika haberi: ABD'de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi: ABD'de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü

18.10.2022 20:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre - ABD'de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü ABD'nin Ohio eyaletinde küçük uçağın araç galerisinin otoparkına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

- ABD'de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü

OHIO - ABD'nin Ohio eyaletinde küçük uçağın araç galerisinin otoparkına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinden Batı Virginia eyaletinde yer alan Parkersburg kentine gitmek üzere havalanan 1974 Beechcraft King Air E90 tipi küçük uçak Ohio eyaletinde yer alan Marietta şehrinde düştü. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, araç galerisinin otoparkına düşen uçak nedeniyle çıkan yangında 8 araç alev aldı. Uçağın 10 yolcu taşıma kapasitesi olduğu ifade edilerek, kaza anında uçakta sadece pilot ve 1 yolcunun bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, uçağın kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra yerel saatle 07.15'te düştüğünü belirterek, uçağın neden düştüğünün ise henüz bilinmediğini aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD'de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü - Son Dakika

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