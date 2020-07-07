Son dakika haberi! ABD'de Müslüman kadının aldığı kahvenin kabına terör örgütünün adı yazıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD'de Müslüman kadının aldığı kahvenin kabına terör örgütünün adı yazıldı

Son dakika güncel haberi... NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde Müslüman bir kadının aldığı kahvenin kabının üstüne ismi yerine, DEAŞ'ın İngilizce kısaltılması "ISIS" yazılması tepki topladı.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde Müslüman bir kadının aldığı kahvenin kabının üstüne ismi yerine, DEAŞ'ın İngilizce kısaltılması "ISIS" yazılması tepki topladı.

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Yerel medyadaki haberlere göre, St. Paul şehrinde Target mağazası içinde bulunan kahve zinciri dükkanından kahve almak isteyen Aishah adlı başörtülü kadın, kahvesini aldıktan sonra kahve kabının üstünde DEAŞ'ın İngilizce kısaltması olan "ISIS" yazıldığını gördü.

Güvenlik nedeniyle tam ismini vermek istemeyen 19 yaşındaki Müslüman kadın, kahve kabının üstüne terör örgütünün isminin yazılması nedeniyle aşağılandığını hissettiğini belirterek, "İçeceğimi aldığımda üzerindeki yazıdan dolayı şoke oldum." dedi.

Minnesota Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein, Target hakkında ayrımcılıktan dava açmayı planladıklarını belirterek, "Müslüman toplumundan birini terörist organizasyonla özdeşleştirmek ayrımcılık ve İslamofobia'dır." ifadesini kullandı.

Target'ten yapılan açıklamada ise olayın araştırıldığı ve çalışanın, Müslüman kadının ismini yanlış anladığı için o şekilde yazdığı savunularak, özür dilendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD'de Müslüman kadının aldığı kahvenin kabına terör örgütünün adı yazıldı - Son Dakika
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