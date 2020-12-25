Son dakika haberi: ABD'de Noel gününde şiddetli patlama - Son Dakika

Son dakika haberi: ABD'de Noel gününde şiddetli patlama

25.12.2020 18:00
Son dakika haberi: ABD'de Noel gününde şiddetli patlama, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville kentinde, bir araçta şiddetli patlama meydana geldiği duyuruldu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville kentinde, bir araçta şiddetli patlama meydana geldiği duyuruldu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinin Broadway caddesinde bir araçta şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. Patlamanın yerel saatle 06.30 sıralarında meydana geldiği, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiği belirtildi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; polis ve itfaiye ekiplerinin bölgede incelemelerini sürdürdüğü açıklandı. Nashville İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Patlama alanından pencereler kırıldı. Lütfen bu bölgeye yaklaşmayın" denildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, Nashville, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ABD'de Noel gününde şiddetli patlama - Son Dakika


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