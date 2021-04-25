Son dakika haber | ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada! - Son Dakika

Son dakika haber | ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada!

25.04.2021 09:50

Son dakika haberine göre ABD'de hareket halindeyken elektrik tellerine takılan vinç, yüksek gerilim hattını yıktı.

ABD'de hareket halindeyken elektrik tellerine takılan vinç, yüksek gerilim hattını yıktı. Trafikteki bir başka araç ise yüksek gerilim hattının üzerine düşmesinden saniyeler içinde kurtuldu.

ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Brunswick şehrinde seyir halindeki vinç yol kenarında sarkan elektrik tellerine takıldı. Trafikteki bir başka araç ise tellerin bağlı olduğu metrelerce yükseklikteki gerilim hattının üzerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Ölüme davetiye çıkaran anlar ise kameraya an be an yansıdı. Görüntüde, yüksek gerilim hattının aracın arkasına düştüğü görülüyor.


Son dakika haber | ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada!
Son dakika haber | ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada!
Son dakika haber | ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada!
Son dakika haber | ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada!

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada! - Son Dakika


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