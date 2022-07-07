ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 25 yaşındaki siyahi Jayland Walker'ın 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü olayın ardından başlayan protestolar ABD geneline yayılıyor. New York'taki Barclays Center önünde toplanan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter-BLM) hareketi destekçileri, protesto gösterisi düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto - Son Dakika