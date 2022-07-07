Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto - Son Dakika
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Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto

07.07.2022 08:04
Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 25 yaşındaki siyahi Jayland Walker'ın 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü olayın ardından başlayan protestolar ABD geneline yayılıyor.

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 25 yaşındaki siyahi Jayland Walker'ın 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü olayın ardından başlayan protestolar ABD geneline yayılıyor. New York'taki Barclays Center önünde toplanan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter-BLM) hareketi destekçileri, protesto gösterisi düzenlendi.

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ABD'de Jayland Walker isimli siyahın polis tarafından 60 kez vurulduğunu gösteren video yayımlandı ABD'de Jayland Walker isimli siyahın polis tarafından 60 kez vurulduğunu gösteren video yayımlandı Son dakika! ABD'de polisin 60'tan fazla kurşunla öldürdüğü siyahi gencin vurulma anı Son dakika! ABD'de polisin 60'tan fazla kurşunla öldürdüğü siyahi gencin vurulma anı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ABD'de polis kurşunuyla öldürülen Jayland Walker için protesto - Son Dakika
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