Son dakika haberi... ABD'de polis şiddeti karşıtı gösteride 3 polis yaralandı - Son Dakika

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Seattle kentinde düzenlenen gösterilerde tansiyon yeniden yükseldi.

Polis, basına yaptığı açıklamada, pazar gecesi yerel saatle 22.00'den sonra kentte Seattle Polis Memurları Birliğine karşı protesto düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, gösteri esnasında birinin polis aracının camını kırmaya çalıştığı belirtildi.

Polisin, kalabalığa dağılması yönünde uyarıda bulunduğu ve akabinde göstericilerin, polise taş ve şişe fırlatmaya başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, gösteride 18 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, patlayıcı maddelerin de kullanıldığı protesto sırasında 3 polisin yaralandığı, yaralı polislerden birinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

KIRO- TV'nin haberinde, göstericilerin aynı zamanda polise havai fişek fırlattığı bilgisi paylaşıldı.

Polisin kalabalığı dağıtmak için plastik el bombası ve biber gazı kullanıldığı ifade edildi.

Protestolar, ülke geneline sıçramıştı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Seattle'da düzenlenen protestolarda bir grup gösterici, yaklaşık iki hafta Capitol Hill bölgesine barikat kurmuş ve buraya "Capitol Hill özerk bölgesi" tabelasını asmıştı.

Göstericilerin, Seattle'da "özerk bölge" ilan ettikleri alana polis 1 Temmuz'da müdahale etmiş ve protestocuları dağıtmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise olanlara sert tepki göstermiş "Seattle anarşistlerin eline geçti." yorumunu yapmıştı.

Trump, Washington Valisi Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Durkan'ı, olanlara yeterince sert müdahale etmemekle eleştirmişti.

Kentte zaman zaman ufak çaplı gösteriler devam ediyordu.