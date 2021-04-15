Son dakika haberi! ABD'de polis siyahi Miles Jackson'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD'de polis siyahi Miles Jackson'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı

15.04.2021 21:40
Son dakika haberi! ABD'de polis siyahi Miles Jackson'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre ABD'de Columbus Ohio polisi, Ohio eyaletinde pazartesi günü hastanede arama sırasında üzerinde silah bulunmasının ardından polis memurları tarafından vurularak öldürülen Miles Jackson'ın vurulma anına ait vücut kamerası görüntülerini yayınladı.

ABD'de Columbus Ohio polisi, Ohio eyaletinde pazartesi günü hastanede arama sırasında üzerinde silah bulunmasının ardından polis memurları tarafından vurularak öldürülen Miles Jackson'ın vurulma anına ait vücut kamerası görüntülerini yayınladı.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde pazartesi günü polis memurları tarafından gözaltına alınan siyahi Miles Jackson'ın vurulma anına ait görüntüler ülkede tansiyonu yeniden yükseltti. Columbus Ohio Polis Merkezi tarafından yayınlanan görüntülerde, 27 yaşındaki Jackson'ın rutin üst araması sırasında üzerinde silah bulan polislere direnmesi sonucu çıkan çatışmada vurulma anı kayda geçti.

Columbus kentinde yer alan Mount Carmel St. Ann's hastanesinde yaşanan olayda Jackson, gözaltına alınmasının ardından polis memurları tarafından yapılan rutin üst araması sırasında üzerinde silah bulan polis memurlarına zorluk çıkararak teslim olmaya direndi. Polisin tüm teslim ol ihtarlarına kulak asmayana Jackson, polisin elinden kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ise, olaya elektro şok cihazıyla müdahale ettiği sırada Jackson'ın üzerinde taşıdığı silah patladı.

Hastanede çatışma çıktı

Silah sesinin ardından polis memurlarından biri silahını çekerek sedyenin arkasına saklanan Jackson'a ateş etti. O anlarda polisin silahı tutukluk yaparken, diğer ekipler siyahi gence ellerini başının arkasına koyarak teslim olması için çağrıda bulunarak, elektro şok cihazı ile Jackson'a müdahale etti. Tam o sırada tekrardan silah sesi duyulmasının ardından odanın dışında ve oda da yer alan polis memurları tarafından Jackson'a ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan siyahi genç aldığı yaralardan ötürü olay yerinde bilincini kaybederken, Jackson sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olayın yaşandığı hastanede hayatını kaybetti.

Columbus polis yetkilileri yaptığı açıklamada, yaşanan çatışmada görevli memurların her ikisinin de teşkilatın 15 yıllık gazileri olan Andrew Howe ve Ryan Krichbaum olduğunu belirtti.

Ohio Ceza Soruşturma Bürosu'nun (BCI) ise olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirilirken, Ohio Başsavcısı Dave Yost dün yaptığı açıklamada, ön balistik testlerinin Jackson'ın bir silahı olduğunu ve olay anında silahtan ateş edildiğini gösterdiğini ifade etmişti. Yost, "BCI'nın pazartesi günü öğleden sonra St. Ann's hastanesinde meydana gelen ve polisin karıştığı çatışmaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Ön balistik testlerle, Jackson'ın silahı olduğunu ve silahtan ateş edildiğini doğrulayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Protestolar patlak verdi

Jackson'ın polis tarafından vurularak hayatını kaybetmesinin ardından salı günü Columbus kentinde bir grup vatandaş tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Protesto sırasında göstericiler, Columbus kenti polis merkezi kapılarını kırarak merkeze girmeye çalıştı. Polis ekipleri ise gösterici gruba biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan olayın ardından dün tekrar toplanan öfkeli göstericiler, bu sefer barışçıl bir protesto düzenleyerek Jackson'ın hayatını kaybettiği hastaneye yürüdü.

Protestocular, Minneapolis'de pazar günü vurulan 20 yaşındaki Daunte Wright da dahil olmak üzere, ulusal düzeyde diğer siyahi vatandaşların polis tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Olaylar sırasında ise 1 kişi gözaltına alındı. - OHIO

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Silah, Ohio, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! ABD'de polis siyahi Miles Jackson'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika


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