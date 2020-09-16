ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Taylor'ın ailesine 12 milyon dolar tazminat

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Breonna Taylor'ın Mart ayında evine giren polis tarafından odasında öldürülemesinden dolayı Taylor'un ailesine 12 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi. Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, ayrıca, polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini ifade etti.

Fischer, Taylor'un annesi Tamika Palmer için, " Yaşadığı acıyı hayal bile edemiyorum ve Breonna'nın ölümü için çok üzgünüm" dedi.