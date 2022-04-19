Son dakika haberi | ABD'de polisin başından vurarak öldürdüğü siyahi gence ilişkin bağımsız adli tıp raporu açıklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD'de polisin başından vurarak öldürdüğü siyahi gence ilişkin bağımsız adli tıp raporu açıklandı

19.04.2022 23:23
Son dakika haberi | ABD'de polisin başından vurarak öldürdüğü siyahi gence ilişkin bağımsız adli tıp raporu açıklandı

Son dakika gündem haberine göre NEW ABD'nin Michigan eyaletinde 4 Nisan'da 26 yaşındaki Patrick Lyoya'nın trafik çevirmesi sırasında polis tarafından silah ile başından vurularak öldürülmesiyle ilgili bağımsız adlı tıp raporu açıklandı.

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde 4 Nisan'da 26 yaşındaki Patrick Lyoya'nın trafik çevirmesi sırasında polis tarafından silah ile başından vurularak öldürülmesiyle ilgili bağımsız adlı tıp raporu açıklandı.

Ailesi ve avukatının da bulunduğu basın toplantısında incelemeyi gerçekleştiren Dr. Werner Spitz, Lyoya'nın yüzü yere dönük iken kafasının arka tarafına dayanmış silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini aktardı.

Spitz, elinde tuttuğu kafatası örneğinde kurşunun girdiği yeri göstererek "Bu genç adamı güçlü bir kurşunun öldürdüğü konusunda hiçbir şüphe yok." ifadesini kullandı.

95 yaşındaki Spitz'in suikast sonucu öldürülen eski ABD Başkanı John F. Kennedy ile sivil haklar savunucusu Martin Luther King Jr.'nin de adlı tıp incelemelerine katılan biri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda söz alan avukat Ben Crump, Lyoya'nın ailesinin çocuklarının infaz şeklinde öldürüldüğüne inandıklarını, bunun bilimsel olarak da teyit edildiğini söyledi.

Resmi adlı tip raporunun, eyalet polisince yürütülen soruşturma sonucunda açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Olay

Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da gerçekleşen olayda, bir polisin, 2014'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden ABD'ye göç ettiği belirtilen Patrick Lyoya isimli siyahi genci vurduğu görüntü ortaya çıkmıştı.

Polis departmanının yaka kamerası ve cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, trafik çevirmesinde yaşanan arbedede beyaz bir polisin üzerinde herhangi bir silah bulunmayan 26 yaşındaki Lyoya'yı yere yatırdıktan sonra direnmesi üzerine kafasına silah dayayarak başından vurduğu görülmüştü.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis şiddetine sosyal medyada yoğun tepki gösterilirken eyalette protesto gösterileri düzenlenmişti.

Polis şefi Eric Winstrom, Lyoya'yı vuran polisin mevcut yetkilerinin elinden alındığını ve izne çıkarıldığını belirtmiş ancak suç duyusunda bulunulmadığı sürece kimliğinin açıklanmayacağını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD'de polisin başından vurarak öldürdüğü siyahi gence ilişkin bağımsız adli tıp raporu açıklandı - Son Dakika


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