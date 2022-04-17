Son dakika haberi! ABD'de polisin siyahi bir genci başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu - Son Dakika

"Adalet istiyoruz" diye bağıran eylemciler
Gösteride konuşma yapan
Protestodan detaylar ABD'nin Michigan eyaletinde polisin siyahi bir kişiyi başından vurarak öldürmesi tepkilere neden oldu. Grand Rapids kentinde 4 Nisan'da bir polisin Patrick Lyoya isimli siyahi genci, trafik çevirmesi sırasında başından vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Michigan, protesto gösterilerine sahne oldu.
Kaynak: AA
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