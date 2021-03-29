Son dakika haberi! ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memurunun davası başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memurunun davası başladı

29.03.2021 18:01
Son dakika haberi! ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memurunun davası başladı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'u gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davası bugün başladı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'u gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin'in davası bugün başladı.

Hennepin Bölge Mahkemesinde yerel saatle 9.00'da başlayan ve televizyonlardan canlı yayınlanan davada hakim Peter Cahill, önce jüri üyelerine ve taraflara mahkemenin kurallarını okudu.

Mahkemede daha sonra iddia makamı ve savunma avukatlarının açılış konuşmalarına geçildi.

Dava için iki haftadan uzun bir süre boyunca 9'u beyaz 6'sı siyahi veya diğer etnik gruplardan toplam 15 jüri seçildi.

Mahkemenin ilk gününde, Floyd'un gözaltına alınması sırasında Chauvin'in Floyd'un ensesine basarken çekilen videonun ilk günkü tartışmalarda jüriye gösterilmesi bekleniyor.

Sokaktan geçen vatandaşların çektiği söz konusu videonun davada kilit önem taşıdığı, davanın sonucunu belirleyecek esas tartışmaların ise polisin yetkili güç kullanımı ile Floyd'un ölüm nedeni konusunda uzmanların açıklayacağı görüşlerin etkili olacağı ifade ediliyor.

Davanın yaklaşık 4 hafta süreceği tahmin ediliyor. Dava boyunca beklenen Floyd destekçilerinin protesto gösterileri için Minneapolis'te geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahkeme binasının etrafı beton bariyer ve dikenli tellerle çevrildi.

Dava için Floyd'un aile fertlerinin, siyahi sivil toplum liderlerinin ve üyelerinin hafta sonundan itibaren Minneapolis'e gelmeye başladığı ve mahkemeyi yakından takip edecekleri bildirildi.

2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memurunun davası başladı - Son Dakika


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