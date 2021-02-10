Son dakika haberi | ABD'de 'Soğuk Savaş' yıllarına ait KGB casusluk eşyaları müzayedede satışa çıkacak - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD'de 'Soğuk Savaş' yıllarına ait KGB casusluk eşyaları müzayedede satışa çıkacak

10.02.2021 17:05
Son dakika haberi | ABD'de 'Soğuk Savaş' yıllarına ait KGB casusluk eşyaları müzayedede satışa çıkacak

Son dakika haberler: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 'Sovyet' döneminin KGB casusları, Kübalı devrimcilere ve NASA uzay programına ait yaklaşık 500 parçalık eşya Beverly Hills'teki müzayede satışa çıkartılacak.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 'Sovyet' döneminin KGB casusları, Kübalı devrimcilere ve NASA uzay programına ait yaklaşık 500 parçalık eşya Beverly Hills'teki müzayede satışa çıkartılacak.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 'Sovyet' döneminin KGB casusları, Kübalı devrimcilere ve NASA uzay programına ait yaklaşık 500 parçalık eşya Beverly Hills'te Soğuk Savaş Yadigarları" adlı sergide görücüye çıktı. Julien's müzayede firması, "Soğuk Savaş Yadigarları" adlı sergide bulunan eşyalar arasında yüzüğe gizlenmiş gizli bir kamera, ceket düğmesine gizlenmiş fotoğraf makinesi, kod çözme makineleri, sorgulama sandalyesi, bir sigara paketinden silah olarak kullanılan şemsiyeye kadar birçok nadir objeyi müzayedede satışa çıkarma kararı aldı.

KGB'NİN CASUSLUK EKİPMANLARINA İLGİ

Söz konusu 500 parçadan oluşan koleksiyonda en çok ilgiyi, Sovyetler Birliği istihbarat örgütü KGB'ye özgü casusluk ekipmanları  gördü. Küba gerilla lideri Ernesto Che Guevara'nın günlüğü ve eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro tarafından ithaf edilen ve imzalanan bir kitap da müzayedenin ilgi çeken parçaları arasında yer aldı. Açık attırmaya ilişkin bilgi veren Julien's müzayede firması, tekliflerin 13 Şubat'a kadar kabul edileceğini  ve yarım milyon ile 750 bin dolar arasında gelir elde edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD'de 'Soğuk Savaş' yıllarına ait KGB casusluk eşyaları müzayedede satışa çıkacak - Son Dakika

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