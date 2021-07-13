Son dakika haberi: ABD'de son 24 saatte 288 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 607 bin 445'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 36 bin 778 artışla 33 milyon 890 bin 905'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 288 artarak 607 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 840 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 20 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 404 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California, 63 bin 964 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 737, Teksas'ta 52 bin 661 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de 159 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 184 milyon 365 binden fazla kişiye ilk doz, 159 milyon 499 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 907 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 106 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 534 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 410 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.