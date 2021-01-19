Son dakika haberi... ABD'de trafik çevirmesinden kaçan sürücü ile polis arasında çatışma: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... ABD'de trafik çevirmesinden kaçan sürücü ile polis arasında çatışma: 2 ölü, 1 yaralı

19.01.2021 15:31
Son dakika haberi... ABD'de trafik çevirmesinden kaçan sürücü ile polis arasında çatışma: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde trafik çevirmesinden kaçan sürücü ile polis arasında çıkan çatışmada, biri şerif yardımcısı iki kişi yaşamını yitirdi, bir şerif yardımcısı yaralandı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde trafik çevirmesinden kaçan sürücü ile polis arasında çıkan çatışmada, biri şerif yardımcısı iki kişi yaşamını yitirdi, bir şerif yardımcısı yaralandı.

Sacramento Polis Şefi Scott Jones, trafik çevirmesinde durdurulan sürücünün, kimlik kontrolü yapıldığı sırada kaçtığını açıkladı.

Jones, polislerin kaçan sürücüyü kovaladığını ifade etti.

California Sergi ve Devlet Fuarının (Cal Expo) otoparkında kaza yaparak duran sürücünün polislere ateş açtığını kaydeden Jones, polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını aktardı.

Jones, çatışmada bir şerif yardımcısının hayatını kaybettiğini, diğer şerif yardımcısının yaralandığını söyledi.

Yaralı polisin hayati tehlikesinin olmadığını ifade eden Jones, çatışmada 40 yaşlarındaki erkek şüphelinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Jones, polislerin K-9 köpeğinin de vurularak öldüğünü dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Çatışma, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD'de trafik çevirmesinden kaçan sürücü ile polis arasında çatışma: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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