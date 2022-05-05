Son dakika haberi: ABD'de yangınların vurduğu New Mexico eyaleti "afet bölgesi" ilan edildi - Son Dakika

LAS ABD'nin New Mexico eyaletinin yaklaşık 650 kilometrekareye yayılan yangınlar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

New Mexico'nun 5 noktasında 6 Nisan'da başlayan yangının yaklaşık yüzde 20'si kontrol altına alınabilirken alevler, yaklaşık 650 kilometrekarelik alana yayıldı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Teresa Leger Fernandez, konuya dair yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi amacıyla Başkan Joe Biden'ın, "afet bölgesi" ilan edilmesini onayladığını duyurdu.

Fernandez, afet bölgesi ilanının bölge halkının yangınlar nedeniyle gördüğü hasarın giderilmesi ve bölgenin yeniden inşasında önemli katkısının olacağını kaydetti.

İtfaiye yetkilileri, hava durumunun elverişli seyretmesinin yanı sıra uçak ve helikopterle desteklenen yangın söndürme faaliyetleri sayesinde yangının, New Mexico'nun Las Vegas kasabası ve civardaki köylere daha fazla yaklaşmasını önleyebildiklerini belirtti.

Las Vegas'ı çevreleyen Sangre de Cristo Dağları civarındaki yaklaşık 15 bin 500 hane tahliye edilirken bölgede, yaklaşık 170 ev hasar gördü.

New Mexico'nun güney bölgelerinde ise yangında 200'den fazla ev hasara uğrarken afette 2 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, afet bölgesi ilanıyla evlerinden tahliye edilen halkın, uygun şartların oluşturulmasının ardından yeniden bölgeye yerleştirileceğini ifade ediyor.