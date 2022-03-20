Son dakika haberi... ABD'deki etkinlikte silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... ABD'deki etkinlikte silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

20.03.2022 20:26
Son dakika haberi... ABD'deki etkinlikte silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Son dakika haber: NEW ABD'nin Arkansas eyaletindeki açık hava etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

NEW ABD'nin Arkansas eyaletindeki açık hava etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

Arkansas'ın Dumas bölgesinde düzenlenen araba gösterisinde silahla ateş açıldığı aktarıldı.

Bunun sonucunda en az 1 kişinin öldüğü, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Arkansas Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve kalabalığa ateş etmiş olma ihtimali bulunan başka zanlıların da arandığı bildirildi.

Polis, rastgele açılan ateş sonucu yaralanan 24 kişinin sağlık durumları hakkında detay vermedi.

Yerel bir internet sayfasında, Dumas'taki araba gösterisinin çocuklara burs ve okul malzemeleri temin etmek için her yıl düzenlendiği, 16 yıldır yapılan etkinliklerde ilk defa böyle bir hadise yaşandığı kaydedildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Arkansas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ABD'deki etkinlikte silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ABD'deki etkinlikte silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika
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