Son dakika haberi! ABD'deki film setinde yaşanan ölümcül kazanın görüntüleri ilk kez paylaşıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! ABD'deki film setinde yaşanan ölümcül kazanın görüntüleri ilk kez paylaşıldı

27.04.2022 01:49
Son dakika haberi! ABD'deki film setinde yaşanan ölümcül kazanın görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Son dakika haberleri... NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki "Rust" filmi setinde yaşanan ölümcül kazayla ilgili görüntüler ilk kez yayımlandı.

NEW ABD'nin New Mexico eyaletindeki "Rust" filmi setinde yaşanan ölümcül kazayla ilgili görüntüler ilk kez yayımlandı.

Santa Fe polisi tarafından paylaşılan görüntülerde, tabancasındaki gerçek mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan aktör Alec Baldwin'in deneme çekimleriyle, hemen sonrasında yaşanan kazada yaralanan kadın yönetmenin ambulansa taşınma anı yer aldı.

İlk defa kamuoyuna sunulan kayıtlara göre, Şerif Adan Mendoza'nın "İyi misin?" şeklindeki sorusunu Baldwin "Hayır aslında değilim." diye cevaplarken, Santa Fe Şerif Ofisi'ne gelerek ifade vermesi istenen oyuncu "Sizinle şimdi gelebilirim, bana sadece ne yapmam gerektiğini söyleyin." ifadesini kullanıyor.

Mendoza, açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın açık olduğunu ve devam ettiğini, suç duyurusunda bulunup bulunmama konusundaki kararın adli tıp çalışmalarının sonucuna bağlı olacağını belirtti.

Video kayıtları, "Rust" filminin yapım şirketi "güvenlik kurallarına uymadıkları için" yetkililer tarafından kınandıktan ve 136 bin dolar cezaya çarptırıldıktan bir hafta sonra yayımlandı.

Rust filmindeki set kazası

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

New Mexico'nun Santa Fe ilçesinde açılan davanın avukatları, Baldwin'in filmdeki silah kullanma sahneleri için atış eğitimini reddettiği, operatör Lane Luper ve birim üretim müdürü Katherine Walters arasında kazayla ilgili alaycı yazışmaların yaşandığı bilgilerini paylaşmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New Mexico, Silah, Rust, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ABD'deki film setinde yaşanan ölümcül kazanın görüntüleri ilk kez paylaşıldı - Son Dakika


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