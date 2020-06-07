Son dakika haberi... ABD'deki ırkçılık karşıtı protestoları dünya Türk gazeteciden izledi

anlattı.

GÖSTERİLERİN MERKEZİ BEYAZ SARAY'IN ÖNÜ

Doğan, 'ABD'deki ırkçılık karşıtı gösteriler devam ediyor. Hatırlayacaksınız 25 Mayıs'ta siyahi Amerikalı, bir polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmüştü. O videolar internet aracılığıyla paylaşılınca tepkilere neden oldu. Protestolar ülke geneline yayıldı. Washington'daki gösterilerin merkezi Beyaz Saray'ın önü. Biz yaklaşık 2 haftadır buradayız. Yaklaşık 2 yıldır da Washington'dayım. Buradan Önce Vatan gazetesi adına haberler yapıyorum ayrıca pek çok mecradan da canlı yayınlarla olan biteni aktarmaya çalışıyorum' açıklamasını yaptı.

CANLI YAYIN YAKLAŞIK 1 MİLYON İZLENDİ

Doğan aynı zamanda şu ifadeleri kullandı : 'Şu andaki atmosfer oldukça güzel. Herhangi bir olay yok. Ama birkaç gün önce protesto gösterileri sokağa sıçramıştı. Hatta şiddet olaylarına sebep olmuştu. Bunun üzerine asker ve polis, göstericilerle yüz yüze kalmıştı. İşte o gergin gecede ben de Twitter üzerinden bir yayın yaptım. Yayın 1 milyona yakın kişi tarafından dünya genelinde izlendi. Elbette şaşırtıcı bir sonuç. 1 milyona yakın kişinin izlemesini beklemiyordum ben de. Ancak dediğim gibi çok gergin bir geceydi. Polis ve göstericiler karşı karşıyaydı. O gün yayın yapan tek gazeteci ben olduğum için 1 milyon izlenme sayısına ulaştım. Biz Washington DC'de görev yerinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.?

'DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDEN YAZDILAR?

Hem sosyal medya üzerinden yayın yaptığını hem de haber ürettiğini belirten Doğan, yaklaşık 1 milyon izleyiciye ulaşan yayını ile ilgili şunları söyledi : 'Büyük bir gurur çünkü dünyanın her yerinden yazdılar. Avustralya'dan Pakistan'a, Rusya'dan İsveç'e kadar pek çok ülkeden yazdılar. 1 milyon sayısına ulaşmak önemli. Bugün hafta sonu oldukça kalabalık. Sokağın ismi de değişti onun için de gelenler var. Dünyanın gözü kulağı burada. Amerika'nın kabuk tutmayan yarası kanamaya devam ediyor. Bakalım ırkçılık karşıtı gösteriler yeni bir dönemin başlangıcı olabilecek mi ??

- Abd