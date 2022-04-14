Son dakika haberi | ABD'deki orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | ABD'deki orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

14.04.2022 19:04
Son dakika haberi | ABD'deki orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: ABD'nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yangında şu ana kadar 2 bin 178 hektarlık alan küle döndüğü aktarıldı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yangında şu ana kadar 2 bin 178 hektarlık alan küle döndüğü aktarıldı.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Ruidoso köyü yakınlarında 12 Nisan Salı günü başlayan "McBride" adlı orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Alevler, Ruidoso köyünde 150'den fazla binada hasara yol açarken, yaşlı bir çiftin evlerinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

New Mexico eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, Ruidoso köyü yakınlarındaki yangına müdahale edildiği sırada bir vatandaştan gelen ve bölgede yaşayan iki yaşlı aile üyesine ulaşamadığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçildiği ifade edilerek, yapılan arama çalışmaları sonucunda evlerinde yanarak ölen 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı aktarıldı. Eyalet polisi, ölümlerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklamadı.

2 bin 178 hektarlık alan küle döndü

ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı Orman Servisi, Ruidoso köyü yakınlarındaki McBride orman yangınında şimdiye kadar 2 bin 178 hektarlık alanın kül olduğunu ve alevlerin henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

En az 5 bin kişi evlerinden tahliye edildi

Yerel yetkililer, nüfusu 7 bin 600 olan Ruidoso köyünde yaşayan en az 5 bin vatandaşın güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiğini, çoğunluğu ev olan 15'den fazla yapının yangından zarar gördüğünü açıkladı. Yetkililer, alevlerle mücadelenin devam ettiğini bildirerek, aşırı sıcaklar ve erken başlayan kurak iklimin yangının hızla yayılmasına yardım ettiğini aktardılar.

McBride yangını şimdiden New Mexico eyaletinde son on yılda en çok maddi hasara yol açan orman yangını olarak kayda geçti. - NEW MEXICO

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New Mexico, Nisan, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | ABD'deki orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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