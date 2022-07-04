Son dakika haberi! ABD'deki silahlı saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! ABD'deki silahlı saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi

04.07.2022 21:38
Son dakika haberi! ABD'deki silahlı saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybının 6'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 20'den fazla olduğu aktarıldı.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybının 6'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 20'den fazla olduğu aktarıldı.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Central Street'teki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Highland Park Polis Şefi Chris O'Neill yaptığı açıklamada, saldırıdaki can kaybının 6'ya yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise 20'den fazla olduğunu aktardı.

Saldırının çatıdan düzenlendiği düşünülüyor

Saldırganın henüz yakalanmadığını ifade eden O'Neill, saldırganın 18-20 yaşlarında beyaz bir erkek olduğunu ve beyaz ya da mavi tişört giydiğini belirterek, zanlıyı yakalamak için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Olay yerinde bir tüfek ele geçirildiğini açıklayan O'Neill, saldırının "tamamen rastgele" yapıldığını ve saldırganın bir çatıdan kalabalığa ateş ettiği üzerinde durduklarını aktardı.

Yaralıların kaldırıldığı hastanelere göre ise, toplam 31 kişinin tedavi altına alındığı ifade edildi. Öte yandan saldırının ardından Highland Park'ın yakınlarındaki Deerfield, Evanston ve Northbrook'ta da Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi. - CHICAGO

YORUMLAR
500
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var ABD'de Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı ABD'de Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! ABD'deki silahlı saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:37 25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı
21:26 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor
21:17 ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 21:44:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! ABD'deki silahlı saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement